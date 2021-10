L'auto di Carlo Mammarella, imprenditore scomparso, è stata trovata vicino a un canale

La famiglia e gli amici hanno lanciato un appello da giorni per ritrovarlo

L'auto di Carlo Mammarella, una Volkswagen Golf grigio chiaro, targata FM754MF, è stata ritrovata dalla polizia locale di Cornegliano Laudense (Lodi) nei pressi in Cascina Sesmones vicino alla Muzza. Stesso canale dove nei giorni scorsi è comparso un cadavere di una persona in corso di identificazione ma che potrebbe essere l'uomo.

Mammarella è un imprenditore di 68 anni: scomparso nel nulla dalle 5.40 di sabato 2 ottobre. Era uscito dalla sua casa a Lodi, in via Vittime della violenza, a bordo dell'auto, diretto in viale Lombardia a Brugherio (Monza Brianza), dove si trova la sua azienda.