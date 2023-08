Carlo Meroni è morto: cadavere trovato dopo una settimana ricerche

Carlo Meroni è stato trovato morto. Le ricerche del 87enne milanese, ex vigile urbano, in villeggiatura a Berbenno (Bergamo), sono durate una settimana. Era scomparso nel nulla giovedì 17 agosto nel tardo pomeriggio: era uscito di casa alle cinque e mezza e non ha fatto più ritorno, né ha dato notizie di sé. L'uomo, che ha difficoltà deambulatorie e cammina con un bastone, non poteva essersi allontanato molto.

E infatti è stato trovato poco lontano da dove era stato visto l'ultima volta. La chiamata è arrivata ai vigili del fuoco poco prima delle 21 di giovedì 24 agosto e circa due ore dopo è stato rintracciato il cadavere. I familiari sono arrivati sul posto insieme ai carabinieri di Zogno e ai pompieri per il riconoscimento.

Protezione civile, soccorso alpino e vigili del fuoco sono stati attivamente impegnati per giorni, con l'ausilio dei cani e dei droni a infrarossi per il rilevamento termico. Con loro anche semplici cittadini e villeggianti del posto. Erano stati setacciati tutti i tratti di strada percorribili a piedi nella zona, fino alla collina alle spalle del paese. Non solo: le autorità avevano chiesto ai cittadini di controllare cantine, pollai, garage e altre pertinenze di abitazioni, dove l'uomo potrebbe avere trovato riparo, visto che, poco dopo essere uscito di casa, è scoppiato il temporale.

Secondo alcune testimonianze, Meroni quel giorno non si sarebbe limitato, come suo solito, a percorrere un sentiero intorno alla villetta dove trascorre la villeggiatura, ma si sarebbe mosso fin verso la provinciale, dove una coppia che gestisce un negozio d'alimentari lo avrebbe visto, prima del temporale, mentre camminava. Ora la conferma della tragica morte dell'ex 'ghisa'.