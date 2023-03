Investì e uccise due persone nel milanese: arrestato in Brasile

È stato arrestato in Brasile Carlo Riefoli, camionista di Vigevano che deve scontare una condanna a 11 anni, 4 mesi e 15 giorni per diversi reati, tra cui due omicidi stradali (nel 2002 a Corbetta e tre anni dopo ad Abbiategrasso) e una frode a Vercelli. L'uomo, 59 anni. È stato ammanettato in seguito a un mandato di cattura internazionale.

Il primo omicidio stradale era avvenuto nell'ottobre 2002 a Corbetta. Riefoli, alla guida di una Bmw, travolse e uccise un uomo a Corbetta. Tre anni dopo, il 23 agosto 2005, invece, investì e uccise con un furgone un ciclista ad Abbiategrasso. In quest'ultimo caso era poi fuggito e simulato il furto del mezzo (non poteva essere al volante perché senza patente). Per questo episodio fu condannato a sei anni e mezzo complessivi di reclusione per omissione di soccorso, omicidio colposo e falsa denuncia. Non solo, fu condannato a tre anni di reclusone anche un suo amico che lo aveva aiutato a simulare il furto del furgone (che era stato trovato bruciato per fornire una versione più convincente).

Riefoli era poi stato condannato per una maxi frode fiscale da oltre 100 milioni di euro. Attualmente Riefoli è sotto la tutela della polizia brasiliana, ma nelle prossime settimane verrà estradato in Italia.