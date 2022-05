È morto il presidente onorario dell'Anpi Carlo Smuraglia

È morto a Milano nella notte tra lunedì e martedì 31 maggio Carlo Smuraglia, presidente onorario dell'Anpi, avvocato ed ex parlamentare. Smuraglia era nato ad Ancona nel 1923 e avrebbe compiuto 99 anni ad agosto.

A dare l'annuncio della scomparsa è stata la segreteria nazionale dell'Anpi. "Il suo nome resterà nella storia di questo Paese per l'appassionata partecipazione alla Resistenza, lo strenuo impegno per la piena attuazione della Costituzione, dei diritti, della democrazia". "Tutta l'Anpi, nel ricordare l'umanità, la sapienza e la forza con cui Carlo ha presieduto l'Associazione - si legge in una nota - si stringe al dolore della moglie Enrica, dei figli e dei nipoti".

La vita di Carlo Smuraglia

Smuraglia è stato un partigiano, poi avvocato e docente universitario. Al suo lavoro ha sempre affiancato l'attività politica: dal 1970 al 1985 è stato consigliere regionale in Lombardia con il Partito comunista italiano (durante la prima legislatura regionale ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del consiglio regionale e nella successiva quello di presidente); mentre tra il 1992 e il 2011 ha ricoperto la carica di senatore tra le fila di Sinistra Democratica - l'Ulivo.

Non solo, dal 1986 al 1990 è stato eletto dal parlamento componente del Consiglio superiore della magistratura per la consiliatura. Nel 2011, infine, è stato eletto presidente Nazionale dell'Associazione nazionale partigiani d'italia (Anni) e riconfermato nella carica nel 2016, mandato terminato nel 2017.