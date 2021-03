Morto l'ex sindaco di Milano Carlo Tognoli

È morto Carlo Tognoli, ex sindaco di Milano dal 1976 al 1986. L'ex primo cittadino, 82 anni, si è spento nella mattinata di venerdì 5 marzo.

Nei mesi scorsi Tognoli era stato colpito dal coronavirus mentre si trovava in ospedale per una frattura al femore. Da allora aveva lottato contro la malattia: prima in ospedale, poi a casa dove era tornato da pochi giorni.

Le reazioni del mondo politico

Tra i primi ad annunciare la morte dell'ex sindaco è stato l'ex assessore e storico socialista milanese Franco D'Alfonso: "Una perdita gravissima per tutti noi, per Milano e personalmente per me e ciascuno di noi. È morto Carlo Tognoli".

"Con Carlo Tognoli se ne va un protagonista di Milano. Un sindaco socialista e molto amato dai cittadini, che seppe guidare una fase di grandi cambiamenti per la nostra città, nel solco delle riforme e della concretezza, che tanto gli apparteneva. Oggi salutiamo un gentiluomo che ha contributo a rendere grande Milano", ha dichiarato in una nota la segretaria metropolitana del PD Silvia Roggiani.

"Carlo Tognoli è stato un sindaco amatissimo che ha affrontato gli anni difficili dell'uscita dal terrorismo dando una impronta alla città che ha segnato un lungo periodo — ha dichiarato l'ex primo cittadino Giuliano Pisapia —. È sempre stato orgoglioso di essere un socialista riformista e anche da ministro si è impegnato per Milano. Con la sua scomparsa Milano perde una figura di riferimento, un protagonista del dibattito pubblico ascoltato e rispettato. Nei miei anni da sindaco ho dialogato spesso con Tognoli e la sua scomparsa mi addolora profondamente. Rivolgo una grande abbraccio alla sua famiglia e ai tanti suoi amici".

"Con grande dolore apprendo della scomparsa di Carlo Tognoli, uno dei sindaci che più hanno lasciato il segno nella storia recente di Milano — ha dichiarato Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale —. Competenza e passione sono i valori che lo hanno sempre guidato nella sua lunga attività al servizio delle istituzioni. Esponente di spicco del Partito socialista, più volte ministro della Repubblica, parlamentare italiano ed europeo, si è sempre messo al servizio dei cittadini con grande umiltà e dedizione. I suoi insegnamenti non saranno dimenticati e il suo percorso politico sarà d’esempio per le generazioni future".

"Ho avuto in questi anni il privilegio di conoscerlo e di potermi confrontare con lui e la sua infinita esperienza politica e amministrativa — ha detto il capogruppo Pd, Filippo Barberis —. Di attingere un poco, attraverso di lui, a quella tradizione del socialismo riformista ambrosiano che è un pezzo fondamentale della storia della nostra città e della mia identità. Oltre al politico e all'amministratore porterò però con me prima di tutto il ricordo di un uomo che amava Milano come pochi altri, con una passione e una dedizione che saranno sempre per me, e sono convinto per molti, un esempio che non sarà possibile dimenticare".

Biografia: chi era Tognoli

Tognoli prima di intraprendere l'attività politica lavorò per alcuni anni in una azienda farmaceutica. Studente-lavoratore frequentò l'Università Bocconi di Milano senza terminarla. L'impegno politico lo portò a diventare Dirigente Giovanile del partito dal 1958 al 1962, consigliere comunale del Comune di Cormano dal 1960 al 1970 e segretario cittadino del PSI dal 1969 al 1970. Iniziò a ricoprire ruoli di rilievo dal 1970 quando divenne Assessore del Comune di Milano fino al 1976, anno della sua elezione a Primo Cittadino. Ministro nei governi Goria e De Mita (Aree Urbane) (1987-1989) e nell'ultimo governo Andreotti (Turismo e spettacolo). È stato anche giornalista e direttore del mensile Critica Sociale dal 1981 al 1992.

Il 1º maggio 1992 Tognoli ricevette un avviso di garanzia assieme al suo collega di partito (e successore al Comune di Milano) Paolo Pillitteri, nell'ambito dello scandalo Tangentopoli.

Nel 1995, allontanato dalla scena politica, ricevette un incarico in Mediobanca da parte di Enrico Cuccia, cui rimarrà sempre riconoscente. Nel 2001 il suo nome circolò come possibile candidato alla carica di sindaco di Milano nelle file de L'Ulivo.

Tognoli è stato anche Presidente del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano dall'11 febbraio 2003 al 14 gennaio 2005. Dal 2005 al 2009 è stato alla presidenza della "Fondazione Ospedale Maggiore di Milano", nominato dal presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni. Il 1º dicembre 2009 è nominato Presidente e, una volta avvicendato da Ugo Finetti, dal 18 aprile 2011 fino al 2013, membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica da Guido Podestà, Presidente della Provincia di Milano