Carlo Turconi muore schiacciato dal suo trattore

Carlo Turconi è morto schiacciato dal proprio trattore a Besozzo (Varese). Secondo i primi riscontri, l'agricoltore è morto intorno alle 9 di sabato in via Selva Cascina, nella frazione di Cardana, in un’area rurale tra Caravate e Sangiano. Ai sanitari le sue condizioni sono parse gravissime fin da subito: sul posto sono arrivate un’ambulanza della croce rossa di Gavirate e un elisoccorso decollato da Como, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 69enne.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei vigili del fuoco, dei carabinieri della compagnia di Varese e della polizia locale di Besozzo. Sul luogo sono giunti anche gli ispettori di Ats Insubria.