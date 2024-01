Carlos Omar Camarino Conde è scomparso nel nulla

Sembra essere scomparso nel nulla Carlos Omar Camarino Conde, 43enne peruviano di cui si sono perse le tracce venerdì 12 gennaio. L’uomo, che lavora come tuttofare per la azienda Papalini spa che ha in appalto le pulizie e la piccola manutenzione dell’hotel Principe Di Savoia, è uscito dal lavoro intorno alle 10 del mattino lamentando di non sentirsi troppo bene. Poi non è più tornato a casa.

Da diversi giorni quattro fratelli e sorelle del 43enne stanno tappezzando di volantini con la sua foto i quartieri Comasina, Loreto e Famagosta, tutti luoghi che frequentava assiduamente. Volantini cartacei, ma anche appelli online: la comunità peruviana sta diffondendo sui social un appello.

Nella giornata di martedì 16 gennaio i fratelli hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri della stazione di Milano Barona. Non è chiaro cosa potrebbe essergli successo. Per il momento Carlos non è ancora rientrato.