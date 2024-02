Carlotta Dessì è morta, lutto nel mondo del giornalismo

È morta nel pomeriggio di martedì 6 febbraio a 35 anni Carlotta Dessì, giornalista Mediaset che ha lavorati a diversi programmi del gruppo tra cui “Mattino5”, “Pomeriggio 5” e “Fuori dal Coro”. Dessì, originaria di Cagliari ma da tempo a Milano, aveva scoperto di essere ammalata nell’agosto del 2023. In pochi mesi le sue condizioni erano precipitate nonostante le cure immediate.

L’ultima apparizione televisiva di Carlotta risale a dicembre scorso, quando ha partecipato al programma condotto da Mario Giordano su Rete4. "Bisogna lottare, non bisogna arrendersi - disse durante il programma -. Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, quattro mesi fa, in una caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno”.

Nel suo ultimo post su Instagram, pubblicato dall’ospedale Niguarda a metà gennaio, Carlotta scriveva: “’Non temere', mi ha scritto la mia adorata Simonetta. E in queste due parole ho capito che c'è tutto il senso della mia vita. Ah, la vita. Quanto la cerchi, quando tocchi per mano la sofferenza e la malattia. Sentendoti pure egoista. La paura fa tremare e la mente viaggia. Ma 'non temere', Carlotta”.