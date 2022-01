"Vado a prendere una pizza": sparito nel nulla da un mese, si indaga per omicidio

Introvabile, scomparso. Sembra essere sparito nel nulla Carmine D'Errico, un 65enne di Cusano Milanino le cui tracce si sono perse lo scorso 30 dicembre. Quella sera, stando a quanto appreso, l'uomo avrebbe detto al figlio che stava uscendo per comprare una pizza ma poi non ha mai più fatto ritorno a casa.

Da allora il figlio non lo ha più visto e il suo cellulare risulta spento. Secondo quanto riferito da "Chi l'ha visto?", che ha lanciato numerosi appelli per cercare di rintracciarlo, D'Errico aveva in programma una vacanza di qualche giorno con alcuni amici e sarebbe dovuto partire il giorno dopo, ma non li ha mai raggiunti.

Il 65enne avrebbe una pistola, rimasta comunque a casa, e potrebbe avere con sé il pigiama e uno spazzolino. La sua macchina è stata trovata a pochi metri dalla sua abitazione e nei prossimi giorni potrebbe essere analizzata dalle forze dell'ordine, che indagano con l'ipotesi di reato di omicidio colposo a carico di ignoti.