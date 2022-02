Ben 500 kg di carne 'irregolare' pronta per la vendita nei ristoranti di Milano

Cinque quintali di carne irregolare e pronta per la vendita in diversi ristoranti di Milano. La Sezione annonaria della polizia locale ha sequestrato in un laboratorio di via Aleardi, in zona Chinatown a Milano, circa 500 chilogrammi di carne avicola priva dei necessari documenti per la tracciabilità.

L'operazione, realizzata nei giorni scorsi, è stata resa nota solo mercoledì con una nota di Palazzo Marino. Ai proprietari del laboratorio è toccata una sanzione di 6.500 euro. La struttura, tra l'altro, è risultata anche priva dei regolari documenti per l'avvio dell'attività.

La destinazione successiva della carne irregolare sarebbe stata un ulteriore laboratorio. E il passo seguente sarebbe stato quello di arrivare nelle cucine e nelle tavole di alcuni ristoranti della zona di via Paolo Sarpi. Pericolo scampato per i clienti perché la carne è stata sigillata e portata via dagli agenti.