Carrefour nasconde i coltelli dai propri scaffali

Dopo la tragedia del centro commerciale di Milanofiori, Carrefour, secondo quanto trapela, sta dando indicazione al personale dei suoi punti vendita di "travisare" tutti i coltelli in esposizione.

Il rischio, infatti, è che nei prossimi giorni qualcuno possa emulare il gesto di Andrea Tombolini. L'uomo, con disturbi psichici, senza motivo, ha accoltellato 6 persone uccidendone una. Il 46enne, ora piantonato in Psichiatria, ha afferrato un coltello da uno scaffale e ha iniziato a colpire la gente.

Il provvedimento è già presente in altre catene: raggiungere i coltelli per acquistarli non è immediato. O bisogna chiedere al personale oppure ci sono separatori fisici (cassette o meccanismi con cordicelle) che impediscono l'accesso rapido, come per altri prodotti potenzialmente pericolosi.