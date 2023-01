A qualcuno hanno clonato la carta Fidaty dell'Esselunga

Una carta Fidaty, quella per raccogliere i punti fedeltà del supermercato Esselunga, clonata. Punti, poche migliaia, trasferiti in un'altra fidelity card, a sua volta clonata. Il caso è salito agli onori delle cronache locali nel Milanese, a Bollate, ma non è chiaro se sia un evento isolato o se ci sia un concreto rischio di serialità. La cosa più probabile, stando a quanto riferito dai responsabili della comunicazione Esselunga a MilanoToday, è che sia una caso isolato, visto che negli uffici centrali della catena con sede a Pioltello (Milano) non è arrivata la notizia.

La storia, stando a quanto emerso, sarebbe venuta a gala quando al cliente truffato è arrivato un messaggio da parte della catena di supermercati che gli confermavano di ver donato parte dei suoi punti Fidaty a un'altra carta. Un trasferimento di punti che, però, non era mai stato né richiesto né tanto meno autorizzato dalla persona 'raggirata'. Con i punti fragola, altro modo con cui sono chiamati, si possono ritirare premi di varia natura o possono anche essere trasformati in buoni spesa.

Dall'hackerare carte di credito o bancomat, al farlo con le carte fedeltà il passo può essere dunque più breve di quanto si potesse pensare. Sul caso, sempre stando alla stampa locale, indagherebbe la polizia postale, alla quale il cliente 'truffato' avrebbe fatto denuncia.