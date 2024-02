Il giovane che gira con una carta d'identità italiana falsa (comprata in Francia)

Controllato dalla polizia, aveva con sé un documento d'identità palesemente falso, e per questo è stato arrestato.

È successo nella giornata di martedì 13 febbraio alla stazione ferroviaria di Porta Garibaldi. Gli agenti della Polfer hanno deciso di controllare l'uomo, un 23enne tunisino, che ha presentato una carta d'identità italiana con evidenti stranezze già a colpo d'occhio per quanto riguarda la stampa, i colori e i vari elementi di sicurezza di cui i documenti sono provvisti.

Gli agenti hanno quindi approfondito gli accertamenti ed è emerso che il documento era effettivamente falso. Il 23enne ha ammesso di avere acquistato la carta d'identità in Francia, spendendo 200 euro. Per questo è stato arrestato e portato in camera di sicurezza, alla questura di Milano, in attesa del processo.