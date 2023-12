Come clonano le carte di credito e i bancomat a Milano

Decine di video sui social che allertano i milanesi su quella che sembrerebbe una nuova truffa. A impazzare sono i video su TikTok, girati soprattutto nell'hinterland, in particolare tra Segrate e Pioltello. "Se fate benzina al self service state molto attenti", dice un automobilista in una registrazione. Ma di cosa si tratta? Secondo quanto raccontato da questi testimoni online, in alcuni distributori di benzina, alla colonnina self per pagare, verrebbero installati dei dispositivi "skimmer" per clonare carte di credito e bancomat.

Delle copie perfette degli apparecchi contactless e di inserimento carta che si trovano ai distributori vengono inserite sopra i pezzi originali. Si tratta di un sistema che permette di clonare le carte, svuotare i conti corrente, ma soprattutto, difficili da individuare perché non interferiscono con il distributore di benzina: inserendo la carta di credito, infatti, il rifornimento avviene senza problemi.

Una volta terminato, il cliente della pompa di benzina si allontana e, a quel punto, i truffatori escono allo scoperto per prelevare gli skimmer e scaricare i dati della vittima del raggiro. Come anticipato, a Milano i casi riportati sui social riguardano l'hinterland, ma i carabinieri non rilasciano ancora dichiarazioni perché le indagini sono in corso. Diversi gli episodi anche fuori dalla Lombardia.