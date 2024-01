Rubavano le carte di credito per fare shopping: due arresti in centro

Tentavano di fare shopping con la carta rubata, ma senza riuscirci. Tutto è accaduto martedì 23 gennaio, verso le 19. I poliziotti hanno notato un uomo 26enne cubano e una donna di 21 anni italiana di origine sudamericana, che si aggiravano in via Torino con fare sospetto. I due sono entrati in un negozio, hanno iniziato a prendere diversi vestiti, poi lui è andato in cassa a pagare. Ma il pagamento non è andato a buon fine. Il secondo tentativo in un negozio di intimo nella via adiacente al Duomo. Stesso esito.

I due, insoddisfatti delle compere mancate, hanno gettato la carta in un cestino e si sono diretti verso la metropolitana del Duomo. Al quel punto è scattato l’intervento dei poliziotti che hanno fermato la coppia e recuperato la carta dai rifiuti. Gli agenti hanno raccolto le dichiarazioni che sono subito risultate contrastanti tra loro: prima hanno negato di essere entrati nei negozi, poi hanno cambiato versione raccontando di essere sì entrati e aver acquistato, ma con i contanti.

Gli agenti della squadra mobile hanno rintracciato la proprietaria del bancomat, una signora di 85 anni a cui era stato rubato il portafoglio un paio di giorni prima dentro un fast food. I due sono stati arrestati con l’accusa di indebito utilizzo di carte di credito e furto.