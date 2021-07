Cercano di pagare la spesa con le carte di credito rubate: arrestate

Via Fratelli Picardi

Avevano tra le mani due carte di credito che erano state rubate a Milano durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia e stavano cercando di pagare la spesa, ma per loro sono scattate le manette. È successo al Carrefour di via Picardi a Sesto San Giovanni nella tarda mattinata di lunedì 12 luglio, nei guai un 34enne algerino e una ragazza italiana di 19 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 12:30 quando i due si sono presentati alla cassa con un carrello pieno raso di generi alimentari. Una volta arrivato il momento di saldare il conto hanno tirato fuori due carte di credito che tuttavia erano state bloccate dai proprietari.

La cassiera ha subito allertato i vigilantes e il 112, sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Sesto San Giovanni. Addosso ai due sono stati trovati anche tre telefoni cellulari di "dubbia provenienza" e un coltello a serramanico. Per entrambe sono scattate le manette.