Spinto e buttato a terra: via il Rolex da 40mila euro

Si trovava per strada quando si è visto avvicinare e spingere a terra. Tempo di rialzarsi ed era già troppo tardi: il suo Rolex da 40mila euro era sparito. L'accaduto domenica 22 maggio in corso di Porta Romana, all'altezza del 19.

A subire la rapina un 57enne di origine canadese, che per fortuna non è rimasto ferito nonostante la caduta. Dopo lo spintone, mentre l'uomo era ancora a terra, il ladro è riuscito a scappare via con l'orologio di lusso, facendo perdere le proprie tracce.

Il 57enne non ha potuto fare altro che denunciare di essere stato rapinato del suo orologio di lusso, un Rolex Daytona del valore stimato di circa 40mila euro. Nel pomeriggio di domenica, invece, a un altro uomo, in via XX Settembre, è stato rubato un orologio Cartier da 20mila euro.