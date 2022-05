Milano, tirato per il braccio al semaforo: 'sparisce' Cartier da 20mila euro

Stava aspettando che il semaforo diventasse verde, quando gli si sono avvicinati in moto, lo hanno preso per il braccio e si sono portati via il suo orologio Cartier da 20mila euro. Il furto domenica pomeriggio, verso le 14, in via XX Settembre, zona Magenta.

A subire il furto con strappo un 66enne italiano, il quale è stato avvicinato da due persone in moto mentre era fermo al semaforo. Dopo essere riusciti a sottrarre l'orologio di lusso, del valore stimato di circa 20mila euro, i ladri si sono allontanati, facendo perdere le proprie tracce. L'uomo non ha potuto fare altro che sporgere denuncia in questura.

Sempre domenica, nella notte, un altro uomo era stato spinto per terra e rapinato del Rolex da 40mila euro mentre si trovava a piedi per strada, in corso di Porta Romana.