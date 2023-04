La casa di Milano trasformata in centrale dello spaccio

Lui a piazzare le dosi in strada. Loro a casa a confezionarle. Un uomo di 48 anni e due donne di 27 e 53 - tutti cittadini italiani - sono stati arrestati mercoledì sera dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati sorpresi a vendere hashish.

A incastrare i tre sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, che durante un servizio anti spaccio hanno notato il 48enne in via Giovanni Battista Fauchè mentre consegnava qualcosa a un giovane. Fermato il cliente, i poliziotti hanno scoperto che era in possesso di 0,4 grammi di cocaina e 1,3 grammi di hashish, evidentemente acquistati dall'uomo, che intanto si era allontanato in macchina.

Bloccato in via Giambellino, il 48enne è stato perquisito e gli investigatori gli hanno trovato mezzo grammo di cocaina nel colletto del giubbotto, oltre a 290 euro e un mazzo di chiavi in tasca. Approfondendo gli accertamenti, i poliziotti sono arrivati a un appartamento di via Lope de Vega, scoprendo che era stato trasformato in una vera e propria "centrale" dello spaccio. Dentro sono state trovate la 27enne e la 53enne che erano al lavoro per assemblare le dosi e sono stati sequestrati 38 grammi di cocaina e 920 euro.

Sul tavolo sono stati scoperti anche un quaderno e alcuni telefoni utilizzati per gestire lo spaccio dello stupefacente. I tre sono stati quindi arrestati e portati nel carcere di San Vittore.