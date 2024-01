Va in vacanza, torna a Milano e trova la casa occupata (con la serratura cambiata)

Serratura cambiata e casa "persa". Almeno fino all'intervento della polizia. Una donna di 23 anni, di origini nordafricane, è stata denunciata lunedì mattina con l'accusa di violazione di domicilio dopo aver occupato l'appartamento di un 60enne che si era allontanato da Milano per le vacanze.

Venerdì, quando l'uomo è tornato dalle ferie, ha scoperto che le sue chiavi non aprivano più la porta dell'abitazione - che si trova in via Tracia - e si è reso conto che all'interno c'era qualcuno. Così il proprietario ha presentato denuncia agli agenti del commissariato Bonola, che in mattinata hanno liberato la casa restituendola al 60enne.

La giovane donna, che era insieme a due figli piccoli e che aveva anche cambiato la serratura dell'appartamento, è stata indagata a piede libero e poi collocata in comunità insieme ai bimbi.