La cantante a cui Berlusconi comprò una casa da un milione e 700 mila euro

Un appartamento a Campo de' Fiori, a Roma, del valore di un milione e 700 mila euro, in una casa del Settecento. Lo avrebbe acquistato nel 2008 Silvio Berlusconi per la cantante Cristina Ravot, convocata come testimone dal legale dell'ex premier, Federico Cecconi, nell'ambito del processo Ruby Ter, durante l'udienza di mercoledì 23 febbraio.

Ravot ha raccontato di essersi esibita come cantante in alcune cene che si sono tenute a Villa Certosa, accompagnata al pianoforte da Mariano Apiccella. Ravot ha poi rivelato che una delle canzoni preferite di Berlusconi sarebbe "L'ultimo addio". Sul banco dei testimoni, la cantante ha aggiunto che l'amicizia con Berlusconi venne rivelata sui giornali, in alcuni casi ipotizzando anche una relazione sentimentale, e per questo motivo lei non avrebbe più avuto il rinnovo di un contratto in tv.

Infine, dal 2011 Berlusconi avrebbe inviato all'artista un bonifico mensile da 2.500 euro, aiutandola anche a togliere l'ipoteca dalla casa per una vertenza con l'Agenzia delle Entrate. Parlando poi delle cene con le altre ragazze ad Arcore, ha rivelato d'esserci stata una volta e di non essersi trovata bene, spiegando al pm Luca Gaglio che le giovani presenti facevano di tutto per 'primeggiare' e farsi notare da Berlusconi.