Cos'è questa idea di dare caschi e scudi ai ghisa di Milano

Ghisa più protetti. Regione Lombardia, per bocca dell'assessore regionale alla sicurezza, Romano La Russa, chiede che gli agenti della polizia locale di Milano siano dotati di strumenti di difesa più efficaci dopo che un'agente è rimasta ferita sabato scorso durante il corteo pro Palestina, quando la sua auto è stata colpita da alcuni sassi lanciati dai manifestanti.

"L'aggressione subita nei giorni scorsi dalla vigilessa, colpita a sassate dai manifestanti, è l’ennesima dimostrazione del clima violento che si sta diffondendo nelle nostre città. Quindici anni fa la Polizia Locale di Milano aveva a disposizione caschi e scudi per affrontare le situazioni più critiche, oggi, inspiegabilmente, questi strumenti si trovano in qualche deposito a prendere polvere", le parole di La Russa, che ha raccolto l’appello lanciato dal Sindacato unitario di polizia locale, Sulpl.

"Cosa aspetta il 'commissario' alla sicurezza del Comune di Milano, Franco Gabrielli, a tirar fuori dalle cantine caschi, scudi antisommossa, ginocchiere e para gomiti per permettere agli agenti di polizia locale di tutelarsi quando svolgono servizi particolarmente a rischio, specialmente in occasione di manifestazioni e cortei?", ha proseguito l'assessore regionale.

E il Pirellone sarebbe pronto a fare la propria parte: "Come assessorato siamo pronti a inserire nei bandi regionali per le dotazioni della polizia locale tutti questi strumenti e a garantire la formazione necessaria. Gli agenti di polizia locale, così come tutti i rappresentanti delle diverse forze dell’ordine, rischiano la vita ogni giorno per garantire la sicurezza pubblica. Non possiamo - ha concluso La Russa - abbandonarli a se stessi".