Crollo alla cascina, strade chiuse per giorni e stop ai bus per un mese

Crollo parziale a cascina Colombini, nel quartiere milanese di Trenno, domenica 1 ottobre. È stato necessario interrompere la viabilità in via Lampugnano, dove si trova la cascina, per motivi di sicurezza. La struttura, nota anche come Cort del Colombin e costruita tra il XV e il XVI secolo, era disabitata, quindi nessuno è rimasto ferito. Si tratta di una delle cascine in disuso che il Comune di Milano, da tempo, prova a mettere a bando, senza successo nel caso di cascina Colombini.

Fin da domenica è stata chiusa via Lampugnano tra via Fratelli Rizzardi e via Angioletti. Deviato anche il percorso della linea bus 64 in direzione Bonola: da San Siro Stadio M5, i bus 64 transitano per via Pinerolo e via Montale anziché per via Novara, via cascina Bellaria e Trenno. Atm segnala che la deviazione è in vigore fino al 31 ottobre.

Resta anche interdetto ai non residenti l'accesso automobilistico al quartiere da via Novara, attraverso via cascina Bellaria. I residenti possono quindi transitarvi, i non residenti devono invece accedere da Bonola. Sono in corso le verifiche strutturali sulla cascina. Al di là della previsione di Atm sulla linea 64, non è chiaro al momento quando la viabilità potrà essere ripristinata.