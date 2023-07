La Lombardia darà case Aler alle donne vittime di violenza

Più soldi ai centri antiviolenza per prevenire e contrastare la violenza di genere. Lo stanziamento è stato deciso dalla giunta regionale della Lombardia su proposta di Elena Lucchini, assessora alla famiglia, e Franco Lucente, assessore alla casa. Parliamo di 9 milioni e 900mila euro, che verranno distribuiti agli enti locali capofila delle 27 reti territoriali contro la violenza, per avviare la programmazione dei progetti per il biennio 2024/2025.

Tra le attività principali, la gestione dei rifugi e dei centri. Per la prima volta viene avviata una sperimentazione (con un finanziamento di 1,5 milioni) per individuare alloggi Aler che saranno a disposizione dei centri antiviolenza, attraverso un bando. "Favoriamo l'autonomia abitativa delle donne che necessitano di supporto nella fase di uscita", ha detto Lucente: "La riconquista di un'autonomia da parte di queste donne è fondamentale, ed è imprescindibile che questo passi attraverso la disponibilità di un alloggio".

Finanziamenti per formazione

Altri finanziamenti serviranno a rafforzare i servizi (pubblici e privati) che offrono prevenzione, assistenza e sostegno, forniscono il supporto al reinserimento lavorativo e nei percorsi d'uscita e promuovono informazione, comunicazione e formazione. Verrà anche creato un fondo per il patrocinio legale gratuito a livello regionale, per garantire assistenza legale anche in situazioni oggi non coperte dal patrocinio gratuito a spese dello Stato. E verrà rinnovato il bando per il sistema universitario, per i percorsi formativi attivati.