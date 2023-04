Le donne che approfittano delle feste per occupare due case

Hanno approfittato di quelle case lasciate momentaneamente vuote per entrare in azione. Ma sono state scoperte e denunciate. Tre donne - 47, 21 e 27 anni, tutte cittadine romene - sono state indagate martedì a Milano con l'accusa di invasione di terreni ed edifici per aver occupato due appartamenti nel quartiere San Siro.

Il primo allarme è scattato da via Zamagna, dove la 47enne e la 21enne sono riuscite a entrare in un'abitazione popolare insieme alle figlie di 12 anni e 6 mesi. Poco dopo lo stesso ha fatto la terza donna, che ha cercato di prendere possesso di una casa in via Ricciarelli con i figli di 3 e 6 anni.

Le tre, nonostante un tentativo di resistenza, sono state fermate dai militari e fatte uscire dagli alloggi. Proprio la 27enne è una sorta di "specialista": nel suo passato, infatti, è già stata denunciata in quattro occasioni per lo stesso motivo. L'ultima volta ci aveva provato lo scorso 21 aprile, sempre in via Ricciarelli. Le tre donne hanno rifiutato il trasporto in ospedale e l'aiuto degli assistenti sociali del comune di Milano.