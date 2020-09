Porta Genova, i balconi delle case popolari si "sbriciolano": chiuso un tratto di strada

Grave degrado nei palazzi Aler di via Barbavara 6, zona Porta Genova. Lo denuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Nicola Di Marco: «Addirittura è stato necessario chiudere al traffico veicolare un tratto della adiacente via Ventimiglia per evitare che i calcinacci dei tetti finissero sui passanti, con disagi per aziende e residenti della zona».

Dentro il cortile, questa estate, è caduta una componente in legno del tetto e, ad oggi, c’è solo un piccolo ponteggio all’ingresso di una scala. La quasi totalità dei balconi presenta ammaloramenti e sbriciolamenti e l’unico intervento effettuato sembra essere lo spray antiruggine. Le cantine sono una discarica con rifiuti che giacciono da anni. «Lo spettacolo che regala Aler a milanesi e turisti che passano a pochi metri da Porta Genova è indegno», commenta Di Marco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«La Regione Lombardia - prosegue il consigliere - interviene per far fronte al grave degrado degli immobili di edilizia popolare solo con costosi rattoppi, che si ammalorano velocemente, e mai con un piano di interventi strutturale. Così non va, in Lombardia continua il letargo ventennale sull’edilizia popolare e stiamo perdendo un patrimonio che è costato soldi e sudore ai nostri nonni».