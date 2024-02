Blitz nelle case popolari, un arresto e una denuncia

Per lei sono scattate le manette, per lui una denuncia. È successo a Bollate (hinterland nord di Milano) nella notte tra sabato e domenica 10 febbraio; nei guai una donna di 48 anni e un 47enne, entrambi sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della tenenza di Bollate hanno perquisito due abitazioni nello stabile popolare di via Turati trovando a casa della donna 2 panetti di hashish per 147 grammi, 12 dosi di cocaina per 4,5 grammi, un bilancino di precisione con materiale vario per il confezionamento e un'agenda con nominativi, numeri di telefono e cifre riconducibili all’attività di spaccio. A casa dell'uomo - già sottoposto a misura alternativa al carcere con affidamento all'Ufficio esecuzione penale esterna della Lombardia - sono state trovati 2 grammi di cocaina per 5 dosi, 4.940 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Denaro, droga e materiali sono stati posti sotto sequestro. La 48enne è stata trattenuta in caserma in attesa del processo per direttissima.