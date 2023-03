Meno di 600 le case comunali occupate abusivamente

Sono 599 gli appartamenti occupati abusivamente a Milano, tra quelli di proprietà del Comune. Lo ha detto Giuseppe Sala, il sindaco, nel suo podcast quotidiano di mercoledì 1 marzo. Si tratta del 2 per cento degli appartamenti complessivi, circa 28mila, e segnano il fatto che le occupazioni abusive siano in netta diminuzione.

Non è tutto: le nuove occupazioni con effrazione si sono anch'esse drasticamente ridotte, contando un caso nel 2021 e zero casi nel 2022. "È un lavoro continuo e ostinato - ha detto Sala - non ho mai avuto dubbi che proprio nelle periferie Milano avrebbe dovuto concentrare la sua volontà di costruire una città più giusta, più equa, più vicina alle ragioni dei cittadini in difficoltà".

Le case vengono dunque liberate. Secondo il sindaco, senza "proclami ad effetto, attacchi e blitz", ma con "interventi pressoché immediati da parte di MM", che gestisce le case comunali, e la "presenza capillare" degli operatori comunali. Il risultato è che, in 6 casi su 10 dal 2014, le restituzioni degli alloggi occupati sono state volontarie. E il Comune di Milano ha ristrutturato, in cinque anni, 4mila appartamenti sfitti, da riassegnare. La legge infatti non consente, se non in sporadici casi, l'assegnazione di un alloggio da risistemare. Quello degli alloggi sfitti resta un problema anche per Sala: un numero che "fa fatica a diminuire".