L'uomo che si presenta in caserma con la droga in tasca (ed è anche ricercato)

Tradito dalle sue stesse tasche. Un uomo di 32 anni, un artigiano con qualche piccolo precedente, è stato arrestato nei giorni scorsi in Brianza con l'accusa di spaccio dopo essersi presentato in caserma con le tasche piene di droga.

I guai per lui sono iniziati quando è stato convocato dai carabinieri di Seregno per una notifica. Una volta lì, ai militari è bastato davvero poco per scoprire che il 32enne nascondeva nei jeans diverse dosi di cocaina e hashish, che evidentemente credeva sarebbero passate inosservate.

Ma non solo. Perché sulla testa dello stesso artigiano pendeva un mandato d'arresto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente, una ragazza di 21 anni. Stando a quanto ricostruito in un'ordinanza dagli investigatori, coordinati dalla procura di Monza, dallo scorso febbraio infatti l'uomo avrebbe più volte picchiato la 21enne colpendola con calci, pugni e stringendole le mani al collo. Ossessionato dalla gelosia, il 31enne avrebbe condizionato la vita della vittima arrivando a vietarle di utilizzare i social network e decidendo il modo in cui lei dovesse vestirsi, anche quando erano a distanza.

L'uomo è stato quindi messo agli arresti domiciliari con il divieto di avere contatti telefonici, telematici o con qualunque mezzo di comunicazione a distanza con la compagna.