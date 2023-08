Identificato il primo caso di Dengue in Lombardia

Identificato il primo caso lombardo di Dengue, la malattia portata dalla zanzara Aedes, comunemente nota come zanzara tigre. Si tratta di un ultra 70enne della provincia di Lodi, ricoverato all'ospedale di Crema in buone condizioni. Lo rende noto la direzione welfare di Regione Lombardia, aggiungendo che i dipartimenti di prevenzione delle Ats Milano e Valpadana hanno già definito azioni di disinfestazione straordinaria nelle strette vicinanze dei luoghi frequentati dal paziente. Qualche giorno fa un possibile caso di Dengue si era verificato a Monza.

Le stesse Ats stanno predisponendo una nota di allerta ai medici di base e agli ospedali con pronto soccorso dell'Asst Lodi-Crema per riconoscere i sintomi di Dengue e attivare percorsi diagnostici specifici. Il caso è stato anche segnalato al Ministero della Salute e all'Istituto superiore di sanità. "Per i cittadini - ricorda la direzione welfare - è necessario proteggersi dalle punture di zanzare, in particolare per le persone più anziane o più a rischio per gli effetti della patologia". Quindi è consigliabile utilizzare i repellenti anti zanzare all'aperto e gli insetticidi (e zanzariere) negli ambienti chiusi.

I consigli per i cittadini

Non mancano le raccomandazioni per limitare la diffusione delle zanzare: coprire tutti i contenitori per la raccolta di acqua piovana da irrigazione (secchi, cisterne, annaffiatoi, bacinelle e così via), pulire tombini e pozzetti almeno due volte all'anno, applicare sopra i tombini zanzariere a maglia fine per impedire la deposizione delle uova, trattare i tombini e le zone di scolo e ristagno con prodotti larvicidi ogni 15 giorni nella stagione umida, verificare la pulizia delle grondaie, introdurre prodotti larvicidi nei vasi di fiori secchi e non far ristagnare acqua nei sottovasi, lavare con cura gli abbeveratoi di animali.

Che cos'è la Dengue

Si tratta di una malattia trasmessa da zanzare, causata da un 'flavivirus'. I sintomi principali sono la febbre elevata, la cefalea, eruzione cutanea e forte dolore alle gambe. Si possono presentare anche sintomi respiratori (tosse). Endemica nel clima tropicale, la Dengue provoca ogni anno circa 20mila morti con 50-100 milioni di casi. La trasmissione avviene tramite le zanzare Aedes, e il virus circola da 2 a 7 giorni nel sangue delle persone infette. L'incubazione dura fino a 15 giorni. La febbre dura più o meno dai 2 ai 4 giorni. I casi lievi guariscono in alcuni giorni, mentre quelli più gravi impiegano alcune settimane. Per trattare la Dengue si agisce sui sintomi, utilizzando paracetamolo ma non i Fans.