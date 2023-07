Caso La Russa, ragazza che ha denunciato la violenza sentita in questura

È stata ascoltata dai poliziotti e dai magistrati la ragazza di 22 anni che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di Leonardo La Russa, terzogenito del presidente del Senato Ignazio La Russa. L'audizione è avvenuta nella mattinata di martedì 11 luglio nei locali della questura, in via Fatebenefratelli. La giovane è stata sentita come testimone a riscontro delle dichiarazioni contenute nella sua querela, depositata dall'avvocato Stefano Benvenuto.

All'incontro erano presenti il sostituto procuratore Rosaria Stagnaro, il procuratore aggiunto Letizia Mannella e il capo della squadra mobile Marco Calì. Prossimamente saranno sentite - sempre come testimoni - le due amiche della 22enne che, sempre secondo quanto scritto nella denuncia, avrebbero trascorso la serata con la ragazza nella discoteca Apophis, letteralmente alle spalle del Duomo.

La notte in discoteca e la denuncia

La presunta violenza sarebbe avvenuta nella notte del 18 maggio scorso. I due si sono incontrati all'Apophis, esclusivo club milanese a pochi metri dalla Cattedrale, locale frequentato dai 20enni dell'alta borghesia milanese. Nella denuncia la ragazza, arrivata nel locale con alcune amiche, ha raccontato di avere preso due drink con Leonardo e di non ricordarsi più nulla fino al risveglio a mezzogiorno, il mattino seguente, nel letto di Leonardo, di fianco a lui. Nuda.

Chieste spiegazioni, Leonardo La Russa le ha risposto che, con suo amico, l'avevano portata a casa dopo la discoteca; Leonardo aveva avuto "un rapporto con lei sotto effetto di sostanze stupefacenti" e anche l'amico aveva avuto un rapporto con la giovane "a sua insaputa". La giovane a quel punto ha inviato un messaggio a un'amica, che era in discoteca con lei, per chiederle cosa fosse successo, e quella le ha risposto di averla notata "euforica" aggiungendo: "Penso ti abbia drogata. Non mi ascoltavi. Ho provato a portarti via non riuscendovi".

Non è finita. La giovane, a quel punto, voleva solo andarsene dall'appartamento, descritto come una grande casa su due piani. Mentre discuteva trafelata con Leonardo, a un certo punto (intorno alle 12.30) è comparso il presidente del Senato che vedendo i due giovani se ne è subito andato. Infine Leonardo avrebbe preteso un bacio prima di farla uscire di casa, avvicinandosi e baciandola. "Contro la mia volontà", ha aggiunto lei in denuncia. Subito dopo la giovane si è recata alla clinica Mangiagalli per essere visitata.