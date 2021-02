Cassano (Milano), rischia di cadere nel canale per aiutare il cane: il salvataggio

Ha provato a recuperare il suo cane che era scivolato lungo la scarpata, ma anche lei è rimasta bloccata, rischiando di cadere nelle acque gelide del canale della Muzza. Per fortuna però entrambi sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. L'accaduto lunedì mattina a Cassano d'Adda, hinterland est di Milano, in via Rimembranze.

La proprietaria del cane, una signora del posto, non appena si è accorta che l'animale era finito lungo il dirupo a pochi metri dalla Muzza, ha cercato di aiutarlo, ma lei stessa si è trovata in difficoltà, scivolando e non riuscendo più a risalire a causa del terreno fangoso. Per fortuna sul posto sono accorsi i vigili del fuoco volontari di Treviglio e una pattuglia della polizia locale.

La donna e il suo cane sono stati entrambi recuperati e portati al sicuro dai vigili, che dopo essersi imbragati sono scesi con delle corde. Nonostante lo spavento, nessuno dei due ha riportato traumi o ferite e pertanto non è stato necessario chiamare il soccorso sanitario.