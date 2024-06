Cercò d'incastrare la comandante con la cocaina: condanna definitiva per l'ex vigile

È stato definitivamente condannato dalla Corte di Cassazione l'ex agente di polizia locale Salvatore Furci, in seguito comandante di polizia locale a Trezzano sul Naviglio. La corte ha confermato la condanna a 4 anni e 6 mesi. Lo rende noto il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini.

Furci era stato condannato per calunnia e detenzione di droga ed era stato accusato di aver fatto piazzare cocaina nell'auto dell'allora comandante della polizia locale (e, all'epoca, sua superiore) di Corbetta, Lia Gaia Vismara, il 4 gennaio 2020 a Baranzate. Secondo le indagini, si sarebbe voluto vendicare della mancata assunzione. In Appello, nel 2023, a Furci era stata quasi dimezzata la condanna di primo grado, perché i giudici del secondo grado avevano ritenuto più grave il reato di calunnia considerando "modica" la quantità di cocaina nascosta nell'auto della comandante.

"Una grande e definitiva vittoria per tutti noi di Corbetta e per tutte le persone oneste e perbene", il commento del sindaco Ballarini: "Dopo anni di fango e calunnie oggi ha vinto la verità e l'onestà. Con oggi si chiude per sempre questa disdicevole e deprecabile pagina giudiziaria, con la condanna di chi ha cercato di massacrare delle persone oneste".