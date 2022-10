Cassiera del super minacciata col taglierino: arrestato rapinatore

Stava lavorando normalmente in cassa quando si è vista puntare contro un taglierino. Tentata rapina al supermercato di via Fratelli Sanchioli a Magenta, dove sono intervenuti i carabinieri.

Verso le 11 di lunedì 10 ottobre un uomo è entrato nel negozio e, armato di taglierino, ha intimato alla cassiera di consegnargli i soldi. Subito, sono intervenuti per fermarlo il direttore e altri dipendenti.

Arrivati sul posto i militari sono riusciti a bloccare il rapinatore, un 42enne italiano pluripregiudicato, proprio mentre cercava di scappare dopo aver gettato in strada il taglierino. Arrestato in flagranza per tentata rapina aggravata, è stato portato a San Vittore.