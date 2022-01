Così un cassiere del Carrefour ha rubato 2mila euro al (suo) Carrefour

Fingeva di vendere quelle tessere regalo. Ma in realtà, stando a quanto accertato, era lui stesso a intascarle. Un ragazzo di 20 anni, un giovane italiano senza precedenti e dipendente del Carrefour di via Farini, è stato arrestato martedì dopo essere stato sorpreso a rubare all'interno del suo stesso supermercato.

A fermarlo sono stagi gli agenti delle Volanti, che verso le 18 sono stati allertati dal direttore del punto vendita, che da qualche mese si era accorto di alcuni ammanchi nei conti. In pratica, secondo quanto poi ricostruito dai poliziotti, il 20enne annullava le gift card del supermercato - operazione che si fa al momento della vendita -, ma non emetteva lo scontrino e trasferiva il denaro sulla sua applicazione per poi spenderlo.

A incastrare il giovane cassiere sono stati la sua app e i registri contabili del punto vendita, che hanno certificato come effettivamente ci fosse una discrepanza tra le tessere annullate e quelle "battute" alla cassa. Quando gli agenti sono entrati nel supermercato, dopo la chiamata del titolare, il ragazzo era alla cassa proprio con una gift card tra le mani ed è stato arrestato in flagranza. In un anno sarebbe riuscito a far sparire circa 2mila euro.