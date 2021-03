Incidente nel Milanese, coppia in tandem travolta da auto: donna in condizioni disperate

Lo schianto in via 1° maggio a Cassina de' Pecchi nella serata di giovedì 11 marzo. Sul posto ambulanze, automediche e la polizia locale

Gravissimo incidente giovedì sera, verso le 19, a Cassina de' Pecchi (Milano). Due persone si trovavano a bordo di un tandem quando sono state investite da un'auto. Una donna ha riportato traumi e ferite gravissimi ed è stata portata via dai soccorritori in condizioni molto delicate.

Per cause ancora da accertare il tandem, con a bordo un 58enne, che era alla guida, e una 54enne, che si trovava nel sellino posteriore, stava transitando in via 1° maggio, continuazione della strada provinciale 121, quando si è scontrato con un'auto. Sul posto sono accorse due ambulanze e altrettante automediche del 118, oltre alla polizia locale.

Dopo aver prestato le prime cure ai due feriti, i soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza li hanno trasportati in ospedale: la donna è andata in codice rosso al san Raffaele di Milano, mentre l'uomo, che ha accusato un trauma al volto ma era meno grave, in giallo al San Gerardo di Monza.

La 54enne al momento dell'arrivo del 118 versava in condizioni talmente disperate da far temere per la sua vita. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e individuarne le responsabilità sono stati effettuati dagli agenti della locale di Cassina.