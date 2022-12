Evasi Beccaria: catturati gli ultimi due fuggitivi

Fuga terminata. Gli ultimi due fuggitivi dell'evasione di Natale dal carcere minorile Beccaria di Milano sono stati catturati a Triuggio (Monza e Brianza) nel primo pomeriggio di giovedì 29 dicembre. Il fatto è stato anticipato da MonzaToday e confermato dalla polizia penitenziaria.

Poche ancora le informazioni relative al blitz all'interno di un appartamento. I due ragazzi, secondo quanto al momento appreso, erano ospiti a casa di familiari e il rintraccio è avvenuto in seguito a una attività di indagine del nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria. A tradirli, secondo quanto emerso, sarebbe stata una pizza consegnata a domicilio ma quando hanno aperto la porta per far entrare il fattorino si sono trovati di fronte gli agenti.

L'evasione di Natale dal Beccaria

La fuga di Natale è avvenuta intorno alle 16.30. I detenuti avrebbero approfittato di un momento di distrazione di un agente per scappare. "I fuggiaschi avrebbero approfittato dei lavori in corso, che perdurano da svariato tempo, per aprirsi un varco nella recinzione e poi scavalcare il muro di cinta", aveva raccontato Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. Più nel dettaglio i ragazzi, stando a quanto riferito da De Fazio a Rainews24 avevano divelto alcuni pannelli di legno che delimitavano l'area dei lavori e approfittando di questo varco avrebbero valicato il muro di cinta.

Le indagini e gli arresti

Due ragazzi fuggiti erano stati arrestati poche ore dopo la fuga mentre un terzo si era consegnato alle forze dell'ordine nella giornata di Santo Stefano.

Martedì 27 dicembre, a Sesto San Giovanni (Milano) i carabinieri avevano fermato un altro dei giovani evasi, un 17enne marocchino. Mercoledì 28, invece, si è costituito un altro 19enne fuggito dall'istituto minorile; il giovane si era presentato in via Fatebenefratelli declinando le sue generalità.