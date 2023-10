'Riduce' in coma un agente per evadere: fuggitivo catturato

Nazim Mordjaneera, il detenuto che aveva ridotto in coma l'agente della polizia penitenziaria Carmine De Rosa, è stato arrestato. Il detenuto, un palestinese di 32 anni, era evaso il 21 settembre scorso dall'ospedale San Paolo di Milano. L'arresto è avvenuto a Ginevra.

Ne dà notizia con un post su Facebook il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari che esprime il suo grazie "all'Interpol, alla polizia penitenziaria, a tutte le forze dell'ordine e agli investigatori che hanno collaborato all'arresto" e dedica il risultato a Carmine De Rosa " 'agente, ancora ricoverato, che non ha esitato a rischiare la vita per fermarlo".

Nazim era in ospedale dalla serata precedente per alcune ferite riportate durante una lite avvenuta nel carcere milanese di San Vittore, dove era finito ad agosto dopo la rapina di un Rolex in strada, in zona Lambrate. Poco dopo le 5 del mattino aveva deciso di scappare gettandosi dalla finestra della sua stanza, al secondo piano. L’agente De Rosa, che lo aveva in custodia, si era quindi lanciato all’inseguimento, "volando" dalla stessa finestra, ma era caduto battendo la testa.

L'agente si era recato sulle proprie gambe al pronto soccorso dello stesso ospedale San Paolo, dove però aveva avuto un malore, accasciandosi al suolo. Trasportato al San Carlo per un trauma cranico e fratture alle vertebre cervicali, era stato sottoposto ad intervento neurochirurgico di evacuazione di un ematoma cerebrale e di “decompressione cranica ed inserimento di un sistema di monitoraggio della pressione intracranica”.

"Dopo un'attentissima attività di intelligence, l’uomo è stato catturato in Svizzera. La Fp Cgil Lombardia non può che complimentarsi per l'ottimo lavoro svolto dal Nucleo investigativo regionale - dichiara Calogero Lo Presti, coordinatore regionale della polizia penitenziaria -. Le donne e gli uomini del Corpo sono chiamati a prestare diverse importanti attività e anche quella del Nucleo investigativo non viene valorizzata come dovrebbe. Giusto e importante farlo, ne siamo orgogliosi - sottolinea -. Nel frattempo, il nostro collega è uscito dal coma ma le sue condizioni restano difficili. Questa notizia sarà senz'altro di conforto e staremo con lui per garantirgli prosieguo tutelante".