Non è ancora chiaro perché è crollata la trivella di via Serio a Milano

Sul caso sono in corso accertamenti dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, non è escluso un cedimento del terreno

Non è ancora chiaro cosa abbia fatto crollare la trivella del cantiere di via Serio a Milano (zona Porta Romana), sul caso sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che stanno lavorando gomito a gomito con Ats e polizia locale. Per ora le certezze sono poche ma non è escluso che il macchinario sia crollato a causa di un cedimento del terreno su cui stava lavorando.

L'incidente, avvenuto nel cantiere del building Vitae di Covivio, non ha causato nessun ferito ma si è letteralmente sfiorata la tragedia. Una telecamera a circuito chiuso installata vicino all'Ifom (istituto di ricerca rimasto danneggiato dal crollo) ha ripreso tutta la scena e proprio in quegli attimi si vede un passante che cammina sul marciapiede opposto rispetto a quello del cantiere. In pochi attimi, forse allertato da alcuni scricchiolii, si volta, capisce che l'ombra del macchinario lo sta inseguendo e accelera il passo per non essere travolto dalla trivella e macchinario e letteralmente indenne evita anche la pioggia di calcinacci dalla facciata dell'Ifom.

Non si è registrato nessun ferito neanche all'interno dell'istituto di ricerca: la trivella ha dapprima colpito violentemente il cornicione del tetto fendendo l'edificio in verticale, per poi rimbalzare più volte contro la facciata, penetrando prima nella sala riunioni della direzione scientifica dell'Istituto, per fortuna al momento vuota, per poi sventrare gli uffici amministrativi del piano terra e atterrare su due automobili parcheggiate in strada.