L'uomo fermato con il caviale in valigia a Milano Malpensa

Aveva 300 grammi di caviale non dichiarati in valigia. Ma è stato fermato e scoperto a Milano Malpensa, e ora riceverà una multa che può arrivare fino 15mila euro. Protagonista un passeggero russo, residente in Italia e in arrivo da Mosca.

L'uomo, dopo aver utilizzato l'uscita 'nulla da dichiarare', è stato accompagnato negli uffici doganali per una ispezione approfondita dei bagagli. Così finanzieri e funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno rinvenuto tre vasetti con all'interno 300 grammi di 'Black Caviar Atrakhan', uova di storione, tra le specie protette dalla Convenzione di Washington.

Il caviale può essere importato solo nel limite di 125 grammi a viaggiatore. Per questo si è proceduto al sequestro. Al passeggero, inoltre, verranno notificate multe da 3 a 15mila euro.