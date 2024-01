Perché è uscito dal carcere uno dei tre ragazzi del cavo d'acciaio a Milano

Per il complice di 17 anni procederà la procura dei minorenni, mentre per i due ragazzi di 24 e 18 anni (Alex Baiocco e Michele Di Rosa) fermati per avere teso un cavo d'acciaio in viale Toscana tra il 3 e il 4 gennaio si va verso il giudizio immediato. È l'orientamento del pm Enrico Pavone, che potrebbe avanzare una richiesta al gip in tal senso, 'saltando' l'udienza preliminare.

Intanto Di Rosa, da mercoledì, è agli arresti domiciliari, dopo l'interrogatorio del gip di Monza Andrea Giudici, che non ha convalidato il fermo perché non sussisterebbe il pericolo di fuga e ha disposto la detenzione ai domiciliari in via cautelare. Il 18enne si era costituito il 6 gennaio, e più volte si è dichiarato pentito del gesto. Quanto al 24enne, era stato arrestato nell'immediatezza del fatto.

I tre giovani rispondono di blocco stradale, un reato che era stato depenalizzato nel 1999 e reintrodotto nel 2018 per chi blocca le strade con oggetti. Il gip Domenico Santoro (che, tra l'altro, attende una relazione dettagliata sullo stato psicologico di Baiocco) aveva escluso le ipotesi di reato inizialmente avanzate dal pm (strage e attentato alla sicurezza dei trasporti) optando per il più 'leggero' blocco stradale, ravvisando la mancanza dell'elemento psicologico, cioè la volontà effettiva dei tre giovani di commettere una strage o uccidere.