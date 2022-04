Ancora un furto in casa di Cecilia Rodriguez a Milano

Cecilia Rodriguez, personaggio televisivo e sorella della showgirl Belen Rodriguez, è stata ancora derubata a Milano. Non è la prima volta che accade. Da diverse ore infatti non postava nulla sui social, dove, solitamente, è sempre molto presente. L'episodio, anche se dai contorni molto fumosi, è stato raccontato da lei stessa prima di andare in studio per l'Isola del famosi. La Rodriguez e il fidanzato, Ignazio Moser, hanno appena traslocato in una nuova abitazione a Milano,

"Ci sono, non è stata una bellissima giornata. Non mi piace condividere le cose brutte, ma mi hanno rubato... ecco. Non c'è niente da dire". La dichiarazione è stata seguita da alcune facce eloquenti che hanno ben spiegato come si sentisse. Nessuna informazione sul cosa i ladri abbiano preso o da dove, forse dalla nuova casa? Forse da quella che stanno per lasciare e dove stanno impacchettando tutti i loro averi?

Poco prima di entrare nello studio da Ilary Blasi, dove poi Cecilia farà una rivelazione shock sul reality, la sorella di Belen spiega ancora: "Scusate se sono sparita per un po', ma non mi è successa una cosa carina, non mi faceva piacere condividerla, sono accadute delle cose veramente brutte".