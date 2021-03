Incidente sul lavoro ad Arluno (Milano), cede cric, uomo rimane sotto camion: 'miracolato'

Un uomo di 51 anni è rimasto sotto un camion dopo che il cric che stava utilizzando durante un intervento di manutenzione meccanica si è rotto e ha ceduto, ma per fortuna è uscito in qualche modo 'miracolato' dall'incidente, avvenuto venerdì mattina all'interno della ditta Falco Società Cooperativa PT di via Ugo Foscolo, ad Arluno, hinterland ovest di Milnao.

Sul posto sono subito accorsi elisoccorso, due ambulanze, vigili del fuoco, con quattro mezzi, e carabinieri di Legnano. Dalla segnalazione arrivata al 112, infatti, le condizioni del ferito dopo l'infortunio sul lavoro sembravano gravissime. I soccorritori però, fortunatamente, l'hanno trovato cosciente seppur con diversi traumi e contusioni.

Dopo averlo stabilizzato gli operatori del 118 l'hanno trasportato in ambulanza, in codice giallo, all'ospedale San Carlo di Milano. Il 51enne, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, non dovrebbe essere in pericolo di vita. I rilievi di legge per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sul lavoro sono affidati ai militari di Legnano.