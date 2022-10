Cede la grata, donna precipita nel vuoto

Cede la grata sulla quale ha appena poggiato il piede e lei precipita giù, nel vuoto. Il grave incidente è avvenuto in via Armando Falconi, zona Crescenzago a Milano, nel primo pomeriggio di mercoledì.

Alle 13.45 circa, stando a quanto riferito dalla centrale operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco, è arrivata la richiesta d'aiuto. Sul posto vengono inviate tre squadre dei pompieri. I caschi rossi recuperano la donna, una 69enne. Come spiegano, è caduta per il cedimento di una grata in un palazzo residenziale.

Nonostante la caduta - per circa 6 metri d'altezza - la signora non sembrava in gravi condizioni. È stata trasportata in ambulanza all'ospedale Niguarda in codice giallo

Cede una grata sul marciapiede: donna cade nel vuoto. Foto

I soccorsi sul posto

Non è il primo incidente del genere. A maggio 2021, un bambino di 5 anni era finito in uno scantinato dopo un episodio simile. A maggio dello stesso anno, due ragazzi erano finiti in ospedale dopo che la grata del parcheggio di MediaWorld aveva ceduto. Nel 2020, ad agosto, una donna era finita nel vuoto a Novate Milanese. Nel 2019 un incidente con la stessa dinamica si era verificato all'interno dell'ospedale San Raffaele.