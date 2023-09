Cellulare La Russa Jr, la procura analizzerà anche le chat con gli amici

Saranno analizzate anche le chat con gli amici più stretti, in particolare quelli presenti la sera del 18 maggio scorso al club milanese Apophis. Questa la decisione della procura di Milano nell'indagine su Leonardo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato Ignazio, accusato insieme all'amico dj Tommy Gilardoni di violenza sessuale ai danni di una ex compagna di liceo.

È di pochi giorni fa, infatti, la decisione di estrarre i contenuti dei due telefoni degli indagati. Verranno passati al setaccio chat, video, audio e le localizzazioni registrate dai dispositivi a partire da quella notte.

Le operazioni verranno effettuate in tre momenti, a partire dal prossimo 6 settembre. Le ricerche saranno portate avanti attraverso l'utilizzo di 25 key words, scelte nei giorni scorsi in accordo tra le parti, per individuare i possibili contenuti utili agli investigatori e agli inquirenti.

Le indagini su La Russa jr, che hanno poi coinvolto anche l'amico dj, erano partite dopo la denuncia presentata dalla ragazza. La giovane aveva raccontato che il 18 maggio sera era insieme ad alcune amiche nell'esclusivo club in cetro a Milano. Proprio lì avrebbe incontrato La Russa, che conosceva dai tempi del liceo. Dopo avere bevuto un drink, stando al suo racconto, si sarebbe risvegliata in casa del figlio del presidente del Senato, a mezzogiorno della mattina successiva, senza ricordare nulla.

A quel punto Leonardo le avrebbe detto che i due avevano consumato un rapporto sessuale e che lo stesso era avvenuto con un amico del giovane rampollo milanese, il dj Tommaso Gilardoni, a sua volta indagato. Da lì la denuncia per violenza sessuale. La Russa, dal canto suo, ha sempre detto che il rapporto era consenziente.