Il cellulare di Leonardo La Russa appartiene al padre: non può essere sequestrato

Era una voce, ora c'è la conferma: il telefono di Leonardo Apache La Russa, 21enne figlio terzogenito del presidente del Senato Ignazio, accusato di violenza sessuale ai danni di un'amica del liceo, di 22 anni, dopo una notte in discoteca a Milano, non è stato sequestrato perché la sim è intestata al padre e dunque è 'coperta' dall'immunità parlamentare. È pur vero che, presumibilmente, non avrebbe 'restituito' contatti diretti tra La Russa junior e la ragazza, visto che il primo non aveva il numero della seconda (e il giorno dopo le ha infatti scritto su Instagram, senza ottenere risposta). Effettuate invece le copie dei telefoni della vittima e delle sue amiche, con tutte le chat.

Le ragazze sono state sentite questa settimana (la vittima ha confermato di avere subito una violenza sessuale), mentre giovedì è stato ascoltato uno dei titolari dell'Apophis, la discoteca di via Merlo nel centro di Milano in cui la giovane ha trascorso la serata del 18 maggio con alcune amiche, ha incontrato Leonardo La Russa e in seguito è stata a casa di lui, fino a svegliarsi a mezzogiorno del giorno successivo senza ricordarsi alcunché. La squadra mobile di Milano sentirà poi alcune delle persone in discoteca quella notte, mentre potrebbe interrogare anche i membri della scorta di La Russa, che dovrebbero avere visto entrare nel palazzo (e poi uscire, il giorno dopo) la ragazza in compagnia di Leonardo e dell'amico dj, che ancora deve essere compiutamente identificato.

La notte tra discoteca e casa La Russa

Pochi aiuti arriveranno invece dalle telecamere di sorveglianza, che di solito si cancellano e si sovrascrivono in 24 ore o (quelle pubbliche) dopo qualche giorno. Secondo la denuncia presentata dall'avvocato della ragazza, la giovane avrebbe bevuto due drink in discoteca, dopodiché avrebbe avuto come un black out fino al giorno successivo, quando si è svegliata nel letto di Leonardo, che le avrebbe detto che i due avevano avuto un rapporto sessuale. E sempre secondo quanto avrebbe riferito Leonardo a lei, la ragazza ne avrebbe avuto uno anche con l'amico dj di lui, che dormiva in una stanza a fianco. E, dopo mezzogiorno, in camera è comparso per un istante anche lo stesso Ignazio La Russa, con la moglie (circostanza da lui confermata), che se ne sarebbero andati immediatamente. La giovane a quel punto ha scritto messaggi con alcune delle amiche, che le hanno detto che sembrava drogata, e le hanno suggerito di farsi visitare alla Mangiagalli, dove i medici le hanno riscontrato alcune lesioni.