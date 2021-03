Milano, clienti seduti al tavolo a mangiare il panino per cena: tutti multati e locale chiuso

Multe per i clienti e sigilli per il locale. Mercoledì sera i poliziotti hanno chiuso un ristorante di via Savona a Milano dopo aver sorpreso sei clienti all'interno, seduti ai tavoli, nonostante le norme anti coronavirus per le zone rosse impongano ai ristoratori di fare soltanto servizio asporto e delivery.

Il "blitz" degli agenti nella paninoteca è scattato verso le 21.30 e a quel punto i ragazzi della Volante non hanno potuto far altro che identificare i clienti - 6 italiani tra i 40 e i 50 anni - e sanzionarli con multe da 400 euro. Stesso destino anche per il proprietario del ristorante, che dovrà anche chiudere il locale per cinque giorni.

Negli ultimi giorni sono sempre di più i controlli delle forze dell'ordine in bar e locali che cercano di aggirare le restrizioni anti covid. Soprattutto nei weekend, invece, a tenere impegnati i poliziotti sono le feste negli appartamenti privati, che vengono spesso segnalate dai vicini di casa, "attirati" dagli schiamazzi e dal caos. L'ultimo intervento, nella notte di martedì in un appartamento preso in affitto in via Baracchini, in pieno centro città, è finito con 13 giovanissimi multati e costretti a tornare ognuno a casa propria.