Mostra ai poliziotti un documento falso: arrestato in Stazione Centrale

Quando gli agenti della Polfer gli hanno chiesto i documenti lui ha tirato fuori una patente falsa. E per lui sono scattate le manette. Un cittadino macedone di 33 anni è stato arrestato in Stazione Centrale a Milano nella giornata di sabato 28 maggio con l'accusa di possesso di documenti contraffatti.

Tutto è iniziato come un normale controllo: gli agenti lo hanno fermato durante un servizio di vigilanza e gli hanno chiesto i documenti. Il 33enne, tuttavia, ha mostrato una patente e una carta d'identità bulgara palesemente contraffatti. È quindi scattato un controllo approfondito durante il quale è emerso che entrambi i certificati erano falsi; l'uomo, nel dettaglio, ha spiegato di averli acquistati all'estero. Non solo, l'uomo è stato trovato in possesso di un passaporto macedone attraverso il quale i poliziotti sono riusciti alla sua reale identità.

Nella giornata di domenica 29 maggio, sempre in Stazione Centrale, gli agenti della Polfer hanno arrestato un algerino di 50 anni. L'uomo, in seguito a un controllo, è risultato ricercato per il ripristino di un provvedimento di carcerazione emesso dalla procura di Genova per un furto. Al termine degli accertamenti il 50enne è stato accompagnato in carcere.