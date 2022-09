I centri massaggi 'hot' frequentati dagli imprenditori di Milano

Due persone arrestate per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, 400mila euro e due centri massaggi 'hot', frequentati anche da imprenditori e avvocati milanesi, sequestrati. Questi i risultati dell'operazione della guardia di finanza di Seveso alla fine di un'indagine coordinata dalla procura di Monza.

Le indagini delle fiamme gialle, durate dal 2019 al 2022, hanno scoperto come nel primo dei due centri, di Cesano Maderno (Mb), durante l'intero arco della giornata si prosituissero una decina di donne (3/4 per centro) tra i 22 e i 35 anni, per la maggioranza italiane, anche se c'erano alcune straniere tutte regolari, sotto la direzione della proprietaria, una 37enne marocchina residente in Brianza.

Una ragazza che lavorava in questo primo centro, è stata poi assunta in un altro. E proprio seguendo i suoi movimenti, gli investigatori sono poi risaliti a un secondo centro di Seregno (Mb), gestito da una 39enne peruviana residente in Brianza, e anche questo presunto luogo di prostituzione. Le titolari dei due centri avevano i contatti con i clienti, fissavano gli appuntamenti e stabilivano gli importi delle singole prestazioni, che oscillavano tra i 150 e i 200 euro, di cui poi loro trattenevano la metà.

Le due donne inoltre pubblicizzavano gli incontri a luci rosse online usando foto di donne nude e usando termini ambigui come 'massaggio sensuale' o 'erotico', oppure 'coccole', e si occupavano poi anche di selezionare le ragazze, che venivano scelte per alcune caratteristiche fisiche: ad essere assunte erano quelle particolarmente prosperose. Gli uomini potevano scegliere la ragazza con cui stare, indicando ad esempio la preferenza tra more o bionde.

Alcuni clienti, come emerso dalle indagini, erano disposti a sborsare fino a mille euro in un giorno per quattro ore con le giovani donne. Tra loro anche imprenditori e professionisti di Milano e Como. Nel complesso, nell'arco di tre anni i centri avevano realizzato 307mila euro di profitto, che sono sequestrati insieme ai 116mila che la 37enne marocchina, titolare del centro di Cesano, aveva riciclato acquistando azioni e buoni postali. In corso le indagini anche su altro centro massaggi di Monza.