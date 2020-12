Cpr, il garante: «Trovare attività da svolgere. L'ozio forzato può causare risentimenti»

La gestione dei rimpatri nei Cpr, tra cui quello di via Corelli a Milano, recentemente riaperto, presenta diverse criticità che sono state illustrate da Massimiliano Bagaglini, referente dell'ufficio del Garante nazionale dei detenuti, durante una sottocommissione carceri a Palazzo Marino durante la presentazione dei risultati di una ricerca condotta da Fondazione Ismu.

Secondo Bagaglini, quello del rimpatrio è un processo a cui il protagonista deve essere preparato. Spesso, invece, il preavviso è brevissimo: la notifica viene comunicata anchee con meno di ventiquattr'ore dalla partenza. Inoltre i gestori dei Cpr non fanno uso dei registri degli eventi critici, come accade invece nei penitenziari, e questo non consente di studiare l'andamento della situazione.

Ma uno dei punti più critici è l'assenza totale di attività all'interno dei Cpr. «Le persone, nei centri, sono spesso costrette a un ozio forzato e quotidiano che crea in loro una forte carica di risentimento«, ha commentato Bagaglini suggerendo che, invece, si incominci a prevedere la possibilità per i migranti nei Cpr di svolgere qualche attività.